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بارزاني: الفرصة سانحة امامنا لاجتياز المشاكل

هنأ مستشار الامن القومي مسرور بارزاني يوم الثلاثاء شعب كوردستان قاطبة بمناسبة حلول أعياد النوروز وراس السنة الكوردية.

وقال بارزاني في برقية تهنئة له اليوم، إن “لهذا العيد القومي بالنسبة لنا كشعب كوردي معناه و خصوصيته ، فهو من جهة يمثل بداية لسنة جديدة ، ومن جهة أخرى يرمز إلى إنهاء الظلم و نيل الحرية و الحياة الكريمة”.

وأضاف ان “شعب كوردستان يمر حاليا بمرحلة صعبة ، وقفنا أمام جميع المصاعب بصمود وإرادة أهالينا الشامخين ، لذا فإن هؤلاء الأهالي الصامدين يستحقون فائق الشكر و التقدير” .

واردف بارزاني بالقول “نحن مطمئنون بأن الفرصة سانحة أمامنا لاجتياز هذه المشاكل و تأمين مستقبل أفضل ، و ذلك من خلال توحيد صفوف البيت الكوردستاني”.

وتابع بالقول انه “من هذا المنطلق ، أأمل أن يكون عيد نوروز فرصة لتوحيد صفوف كافة المخلصين و المناضلين ، من أجل نصرة الحقوق و المطاليب المشروعة لشعبنا الأبي”.

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