بتوجيه من العبادي .. الحكومة العراقية تعد “ملفاً خاصاً” لحل مشاكل طوز خورماتو

أعلن وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف، عن اعداد “ملف خاص” لحل المشاكل التي يعاني منها قضاء طوز خورماتو التابع إداريا لمحافظة صلاح الدين، مؤكدا أن القضاء يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة والوزارة.

وذكر بيان للوزارة، أن ” وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عقد اجتماعا مشتركا في قضاء طوز خورماتو مع قائد فرقة الرد السريع اللواء الحقوقي ثامر الحسيني و قائممقام القضاء ليث الحميد مع عدد من وجهاء مكونات القضاء ورجال الدين لبحث اوضاع المدينة وتذليل الصعوبات التي تواجه عودة العوائل النازحة من جميع المكونات و العمل على اعادة الاستقرار للمدينة “.

ونقل البيان عن الجاف قوله خلال الاجتماع إن ” زيارتنا اليوم الى قضاء طوز خورماتو بهدف اللقاء مع مسؤولي الادارة المحلية والجهات الامنية والعسكرية واهالي المدينة لغرض حل المشاكل من قبل وزارة الهجرة والمهجرين التي تحول دون اعادة العوائل النازحة الى القضاء والقرى التابعة له ولاسيما العمل مع الوزارات الاخرى لحل المشاكل المتعلقة بإعادة الاستقرار والحياة الطبيعية لها “، مؤكدا اعداد ملف خاص بالمشاكل المتعلقة بالوزارات الاخرى من اجل مناقشتها في اجتماعات مجلس الوزراء وحلها بالسرعة الممكنة” .

واوضح الجاف ان ” لمدينة طوز خورماتو اهمية كبيرة لدى الحكومة والوزارة كونها من مدن التعايش والوئام لما تحويه من تنوع مذهبي وعرقي وقومي” .