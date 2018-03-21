برلمانية تكشف عن عمليات “هروب” جماعي للإيزيديين من سنجار بعد تصريحات اردوغان

كشفت ممثلة الكورد الايزيديين في مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل يوم الأربعاء عن بدء عمليات “هروب جماعي” لأبناء طائفتها من مدينة سنجار بعد ان اطلاق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تصريحات بشن عملية عسكرية على عناصر حزب العمال الكوردستاني المتواجدين فيها.

وقالت دخيل في بيان اليوم، انه “بقلق بالغ تابعنا تصريح اردوغان حول امكانية تنفيذ قوات بلاده هجوما مفاجئا في سنجار ضد قوات حزب العمال الكردستاني”.

وأضافت “نحن لا ندرك وجود صفقات سياسية وامنية بين بغداد وانقرة، لكننا لا نستبعدها اطلاقا ذلك”، داعية “الحكومة الاتحادية الى بيان موقفها من التهديد التركي الجدي ضد قضاء سنجار الذي بالكاد خرج من اكبر نكسة وكارثة على مر التاريخ العراقي، حين أستباح الاٍرهاب الوحشي اهله وارضه وتم سبي الالاف من بناته ونساءه وخطف وقتل الاف الاطفال والرجال على يد هذه العصابة الاجرامية في آب/ اغسطس 2014”.

واردفت بالقول “اننا اذ نحمّل حكومتي بغداد وانقرة المسؤولية التاريخية والانسانية والاخلاقية في حال وقوع اي اذى على اهلنا في سنجار، نؤكد ان العشرات من العوائل الايزيدية بدأت تهرب من سنجار الى بعض المناطق الاكثر امانا”، متوقعة “ازدياد اعداد هؤلاء الهاربين الى عدد كبير يستحق توفير الدعم والمساعدات الانسانية واللوجستية وغيرها”.

وتابعت دخيل بالقول “اننا ننبه الى اخطار محدقة تهدد حياة اكثر من 10 الاف عائلة ايزيدية تقطن في جبل سنجار في مخيمات متناثرة في وديانه”، مطالبة “المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لحمايتهم ومساعدتهم، كونهم لم يتعافوا حتى الان من غدرة داعش الظالمة بعد، وسيكون المساس بالامن الهش لهؤلاء بمثابة كارثة انسانية أخرى”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ألمح يوم الاثنين خلال كلمة له في مؤتمر للسلك القضائي، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إلى احتمال تنفيذ بلاده عملية عسكرية في منطقة قضاء سنجار، من أجل “تطهيرها من عناصر حزب العمال الكوردستاني”.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، عن رفض بغداد لأي عملية عسكرية تقوم بها تركيا على الأراضي العراقية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجعفري في وقت سابق من اليوم الاربعاء، ان الأخير التقى أحمد يلدز وكيل وزير الخارجيَّة التركيَّة، والوفد المُرافِق له، وجرى استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وأنقرة، وسُبُل تعزيزها، وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

وأضاف الوزير ان “العراق لن يسمح بتواجُد أيِّ قوات على أراضيه تقوم بعمليَّات عسكريَّة في أيِّ دولة من دول الجوار”، مُنوِّها الى انه “في الوقت الذي نحرص فيه على عمق العلاقات العراقـيَّة-التركيَّة إلا أنـَّنا نرفض رفضاً قاطعاً خرق القوات التركيَّة للحُدُود العراقـيَّة، ونُجدِّد تأكيدنا على ضرورة انسحاب القوات التركيَّة من مدينة بعشيقة”.