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تحرير 4 مختطفين بعد الاشتباك مع عناصر داعش قرب طوزخورماتو

أفاد مصدر أمني، صباح اليوم الأربعاء، بتحرير 4 مختطفين من عناصر تنظيم داعش، بعد الاشتباك معهم بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر في حديث إن “قوات لواء ٥٢ في الحشد الشعبي حررت ٤ من المختطفين بعد اشتباكات مع داعش في قاطع سرحة مفتول، قرب طوزخورماتو، في محافظة صلاح الدين”.

ولفت المصدر إلى أنه “تم نقل المختطفين الى المركز الصحي في آمرلي ونشر قوات كثيفة لتامين الطريق”.

وأشار الى أن “المختطفين من الشرطة الاتحادية، في قاطع انجانة، جسر السرحة، وقد تم اختطافهم عبر سيطرة وهمية نصبها عناصر داعش، وهم يستقلون عجلة مدنية”.

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