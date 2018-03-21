تركيا: «تحييد» 12 عنصراً من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

د ب أ – حيد الجيش التركي، أمس الثلاثاء، 12 عنصراً من حزب العمال الكردستاني، في عمليات جوية استهدفت معسكرات للحزب الذي تصفه تركيا بالمنظمة الإرهابية، شمالي العراق.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء التركية الرسمية، إن العملية العسكرية المدعومة جواً، والتي أطلقها الجيش التركي ضد مواقع الحزب شمالي العراق، والمحاذية لولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، “لا تزال متواصلة بحزم”.

وأضافت المصادر، التي رفضت تسميتها، أن طائرات دون طيار تركية كشفت عناصر من “بي كيه كيه” بمنطقة “هاكورك” شمالي العراق، كانوا يستعدون لشنّ هجمات ضد مواقع عسكرية تركية.

وأشارت المصادر أنه عقب الكشف عن مواقع “الإرهابيين”، نُفذت عملية جوية أسفرت عن “تحييد” 12 عنصراً من المنظمة المذكورة.

وبذلك ارتفع عدد العناصر الذين”حييدوا” في إطار العملية المستمرة منذ 10 مارس الجاري إلى 30، حسب الوكالة.

ويستخدم الجيش التركي كلمة “تحييد” للإشارة إلى العناصر المسلحة التي يقتلها أو يأسرها أو يُصيبها في عملياته ضدها.