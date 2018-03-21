داعش يتبنى 3 هجمات منها طريق بغداد- كركوك ويكشف طريقتها

تبنى تنظيم داعش هجوما استهدف حافلة ركاب على طريق كركوك- بغداد، وادى الى مقتل واصابة اكثر من 30 شخصا.

وذكر بيان لتنظيم داعش تداولته حسابات متشددة على تويتر، انه نصب حاجزا قرب داقوق وقطعوا طريق الرابط بين بغداد- كركوك وكمنوا لحافلة تقل زوارا من “الرافضة المشركين”، في اشارة منه الى المسلمين الشيعة.

واضاف بيان داعش، ان عناصره استهدف الحافلة باسلحة خفيفة مما اسفر عن مقتل واصابة 35 شخصا كانوا على متنها.

وتابع، ان عناصره دمرت 3 صهاريج كانت تنقل النفط الى الحكومة “الرافضية” في حين اسُتهدف عدد من سيارات الشرطة الاتحادية على الطريق ذاته بالاسلحة الرشاشة.

يشار إلى أن مناطق عدة شمال العراق، خصوصاً الواقعة في محافظة كركوك، تتعرض بين الحين والآخر لهجمات متكررة من قبل جماعات تابعة لتنظيم “داعش”، فيما تشهد المحافظة أزمة سياسية متفاقمة.

وعلى الرغم من اعلان رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة اعلان النصر قبل شهور وتطهير الاراضي العراقية كافة من سيطرة تنظيم “داعش” الا ان القوات الامنية والمدنيين يتعرضون بشكل متقطع لهجمات من عناصر “داعش” انطلاقا من بعض المضافات التابعة او من خلال التخفي وسط المناطق المدنية.