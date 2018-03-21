داعش يعود لتهديد ميسي ومونديال روسيا

عاد تنظيم داعش الإرهابي ليهدد بمهاجمة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، وهذه المرة عبر نشر صورة يظهر بها نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الثلاثاء، في أحد ملاعب الدولة الأوروبية.

ويظهر ميسي مرتدياً ملابس الإعدام في الصورة، بينما يمسك به أحد الإرهابيين في انتظار تصفيته.

وكتب التنظيم تحت الصورة التي نشرها الموقع المتخصص في تعقب أنشطة التنظيمات الإرهابية “SITE Intelligence Group”، ونقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، آية قرآنية من سورة الأنفال: “فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ”.

ويأتي نشر هذه الصورة بعدما نشر التنظيم صورة سابقة لميسي وهو خلف القضبان والدماء تسيل من عينه اليسرى، فضلاً عن أخرى للمدير الفني للمنتخب الفرنس ديدييه ديشامب وهو يرتدي زي الإعدام ويصوب أحد الإرهابيين مسدساً نحوه.

وتستضيف روسيا كأس العالم في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو 2018.