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رائد فهمي يستقبل الشخصية الوطنية محمد رشاد الشيخ راضي

استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يوم الثلاثاء 20 آذار الحالي في مقر الحزب ببغداد الشخصية السياسية الوطنية الأستاذ محمد رشاد الشيخ راضي وبرفقته الدكتور محمود شمسه مستشار رئيس الجمهورية.
وجرى في اللقاء تبادل للآراء بشأن العديد من القضايا والتحولات في اللوحة السياسية، وآفاق تطور الوضع في البلاد.
وقدم الرفيق فهمي صورة شاملة للوضع الراهن وحركته، خصوصاً ما يتعلق بالتحالفات السياسية والانتخابات المقبلة.
وشارك في اللقاء الرفيق رضا الظاهر عضو اللجنة المركزية للحزب.

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