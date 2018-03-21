شعر غنائي
الغزل يحله ابملگاه
ميسون نعيم الرومي
گالولي اكـتـِب غـَـزل
والغـزل يحله ابـملگاه
رمشه شمس منه تـشع
*گنطار عـَـسـَّـل بشفاه
اعيونه سحر ماتنحزر
نازل گمرنه امن اسماه
حِسنه حسن يسحن سحن
مايـع يـول يا محلاه
لو مرّ الاسمر يا ناس
تلمع نـِجـوم ابممشاه
ورد البنفسـج قـِدّاح
سبحان رَبّ السـوّاه
صوته نغم كله شجن
يحله السمر كلـَّه اوياه
مشتاگه روحي اوبس اله
اگليبي نبض وابنبضاه
حبه كبـَر ويـّه العمر
والگلب غنوه اوغناه
اسنين مرت واسنين
والروح ما ضن تسلاه
گالولي اكـتب غـَـزل
كلمن ايـغـَـني الليـلاه
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*گنطار:- من انواع التمور النادره
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آذار/ 2018
ســــــــــــــتوكهولم