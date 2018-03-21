عفرين انتصار الارادة على السلاح

في عام 61 هـ خّيَر يزيد بن معاوية الإمام الحسين بن علي بين خيارين اما العبودية او السيف فكان جواب الحسين، يخيرنا اللعين بين السلة والذلة, هيهات منا الذلة, فكانت المعركة غير المتكافئة عديدا وعددا وقاتل الحسين واصحابه حتى النهاية, فقيل انتصار الدم على السيف.

واليوم خيرت روسيا عديمة المبادئ والقيم الكورد في عفرين بين امرين اما تسليم المدينة الى بشار الاسد او الحرب اي حرب تركيا وحثالات الجيش اللاحر على عفرين فكان جواب الكورد القتال حتى النهاية. فبدءت تركيا عدوة الانسانية بتحشيد جيوشه والاستعانة بالناتو ومرتزقة داعش وجبهة النصرة وحثالات الجيش اللاحر والاقدام على غزو عفرين فدافعت وحدات حماية الشعب والمراة عن الارض دفاع الاسود عن عرينها فافشلت مئات الهجومات من مختلف المحاور، فاصبح الجيش التركي في مخيلة العالم عبارة عن نمر من ورق.

ومضى شهر من القتال الشرس دون ان يتقدم اللاتراك ومرتزقته تقدم حقيقي وكان قوات حماية الشعب من القوة والشراسة بحيث ان قائد الكامندوز التركي تنكر بملابس الجيش اللاحر خوفا من اقتناصه , ويكفينا فخرا اننا فتكنا بمئات الخنازير البرية من المرتزقة والجيش التركي ومن ضمنهم قائد مشاة الجيش التركي.

ومثلما فعل يزيد بن معاوية بقطع الماء عن الإمام الحسين واصحابه قصف المجرم اردوغان محطة الماء التي تغذي عفرين فصبحت المدينة بدون ماء.

وتحت تاثير القصف الجوي طلبت الادارة الذاتية لمقاطعة عفرين من بشار الاسد نشر مضاداته الجوية بالقرب من عفرين للحد من قصف الطيران التركي لكنه تخاذل و لم ينشرها، في حين فتحت روسيا المجال الجوي للطيران التركي لقص عفرين، اذ ان هذه المنطقة تحت نفوذ روسيا ، ولم تفعل امريكا شيء على الرغم من ان الكورد جزء من التحالف الدولي ضد داعش.

وبعد ثمانية اسابيع من القصف الجوي والبحري والبري احتل الاعداء مدينة عفرين وارتكبوا فيها ابشع الجرائم بحق المدنيين وبحق جثث الشهداء واقتادوا الشباب الى اماكن مجهولة واصبحت المدينة ساحة للنهب والسلب تحت صدى الله اكبر وكإن الاسلام دين نهب وسلب, و ما شجع العدو التركي على ارتكاب الجرائم صمت الامم العاهرة ومجلس الشغب والاتحاد الاوربي الخجول. عتببا ًعلى منابر المسلمين اذ لم يتناولوا في خطبتهم الاحتلال التركي وكأن اردوغان المعتدي يمثل إمامهم .

لقد ادار التحالف الدولي ظهره للكورد رغم اننا جزء اساسي من التحالف, كذلك ادار النظام السوري ظهره للكورد رغم اننا قاتلنا داعش وشاركنا في تحرير حلب، لقد صمت الامم المتحدة ومجلس الامن عن جرائم اردوغان في عفرين وراح ينهق كالحمير فقط على ما يدور في الغوطة الشرقية, اما الاتحاد الاوربي بدى وكانه امرأة خجولة امام اردوغان.

لم ننهزم لم ننكسر لكن ضخامة زخم الجيوش المتحافة للأعداء و تاثير الطيران مقابل محدودية اسلحتنا تمكن الأعداء من احتلال عفرين، لكننا سننتقم من المحتلين اتراك كانو ام مرتزقة وحثالات.

المجد والعلا للشهداء.

العار لتركيا ومرتزقته.

العار للامم المتحدة ومجلس الامن.

في وقت معركة الطف ماتت الانسانية والضمير الإنساني.

في وقت معركة عفرين ماتت الانسانية والضمير الإنساني.

الحسين واصحابه فضلوا الموت شرفا على الحياة كعبيد.

وحدات حماية الشعب والمراة فضلوا الموت شرفا على الحياة كعبيد.

ملحمة الطف انتصار الدم على السيف.

ملحمة عفرين انتصار الاردادة على السلاح.

جوامير مندلاوي انديانابولس 20 اذار 2018