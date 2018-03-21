Posted on by

قطر يفوز على العراق بثلاثية في البصرة

فاز المنتخب القطري لكرة القدم بثلاثة اهداف لهدفين بافتتاح بطولة الصداقة الدولية التي تحتضنها مدينة البصرة.
وجاءت اهداف قطر عبر أكرم حسن عفيف-16. 45-، واسماعيل محمد- 63-.
بينما سجل هدفا العراق احمد ياسين-31- وحسين علي- 66-.
وتقام البطولة، التي كانت مقررة بشكل مسبق، حتى 27 مارس الجاري على ملعب البصرة الدولي الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج، ويشارك فيها ايضا المنتخب السوري.
والبطولة كان من المقرر أن تكون رباعية، إلا أن الكويت اعتذرت عن خوضها لأسباب لم يتم تحديدها بشكل رسمي.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جاني انفانتينو قد أعلن الجمعة الماضي، السماح للعراق باستضافة مباريات دولية رسمية في مدن البصرة وكربلاء وأربيل مركز إقليم كوردستان، في خطوة انتظرها العراقيون منذ فترة.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close