قطر يفوز على العراق بثلاثية في البصرة

فاز المنتخب القطري لكرة القدم بثلاثة اهداف لهدفين بافتتاح بطولة الصداقة الدولية التي تحتضنها مدينة البصرة.

وجاءت اهداف قطر عبر أكرم حسن عفيف-16. 45-، واسماعيل محمد- 63-.

بينما سجل هدفا العراق احمد ياسين-31- وحسين علي- 66-.

وتقام البطولة، التي كانت مقررة بشكل مسبق، حتى 27 مارس الجاري على ملعب البصرة الدولي الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج، ويشارك فيها ايضا المنتخب السوري.

والبطولة كان من المقرر أن تكون رباعية، إلا أن الكويت اعتذرت عن خوضها لأسباب لم يتم تحديدها بشكل رسمي.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جاني انفانتينو قد أعلن الجمعة الماضي، السماح للعراق باستضافة مباريات دولية رسمية في مدن البصرة وكربلاء وأربيل مركز إقليم كوردستان، في خطوة انتظرها العراقيون منذ فترة.