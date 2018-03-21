كاظم الساهر وخطيبته التونسية برحلة استجمام في إسبانيا

بعد زيارة خاطفة وغامضة إلى مصر، غادر القيصر كاظم الساهر إلى إسبانيا، حيث منزله الفخم هناك، ومثلما ذهب إلى القاهرة مع خطيبته التونسية سارة المقني، اصطحبها معه أيضا إلى إسبانيا في رحلة استجمام.

رحلة كاظم الساهر إلى إسبانيا

كاظم الساهر على ما يبدو يفضل المطبخ العربي حتى لو كان يقيم في بلد أوربي، حيث تردد هناك على مطعم لبناني شهير، وتناول غذاه به، وبالطبع المعجبون التفوا حوله والتقطوا معه الصور، وهو نفس الشئ الذي فعله العاملون بالمطعم، حيث عبروا عن محبتهم للنجم الكبير بكثير من الود ومن كرم الضيافة ولم يفوتوا الفرصة وسجلوا الزيارة من خلال عشرات الصور.

كاظم الساهر يخفي خطيبته!

ومثلما بدا واضحا في الفيديو المتداول للقيصر وهو يطلب عدم الحديث عن خطيبته باعتبار الموضوع أمرا خاصا، حتى أن ملامحه ظهرت عابسة جدا، فإن خطيبة القيصر غابت عن صوره مع جمهوره تماما في رحلتهما الأخيرة إلى اسبانيا، حيث يفضل أن تبتعد عن الأنظار تماما بعد الضجة الأخيرة التي حدثت بعد تسريب خبر خطوبتهما التي كانت سرية.

وقد ارتبط كاظم الساهر بفتاة تونسية في الثلاثينيات من عمرها، واضطر إلى إعلان خبر ارتباطه بعدما تداول بعض معجبيه صورا مسربة لهما، وبعضهم أكد أنه متزوج سرا بها، ليرد ويوضح الأمر بأنه خطبها فقط لكن حتى الآن لم يتزوجا.