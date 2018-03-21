كوبيش مهنئاً بنوروز: أربيل وبغداد اتجهتا نحو انطلاقة جديدة في العلاقات

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، اليوم الأربعاء، 21 آذار، 2018، أن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان اتجهتا نحو انطلاقة جديدة وبداية جديدة للعلاقات بينهما من خلال الشراكة والتعاون على أساس الدستور”.

وقال كوبيش في رسالة إلى شعب إقليم كوردستان والعراقيين بمناسبة حلول عيد نوروز: “أود أن أعرب عن تمنياتي لشعب إقليم كردستان وعموم العراق بعيد نوروز سعيد باسم أسرة الأمم المتحدة في العراق. النوروز هو مناسبة للاحتفال بالثقافة والهوية. إنه شهادة على تنوع العراق النابض بالحياة”.

وأشار إلى أن “هذا العام، يأتي يوم التجديد والأمل هذا ليكون مناسبة للاحتفال بالنصر على داعش، ولكن أيضاً لنستذكر تضحيات وتحديات العراق وشعبه بما في ذلك شعب إقليم كوردستان”.

وأضاف :”لقد أفضى عزمهم ومثابرتهم وقبل كل شيءٍ وحدتهم إلى هذا النصر التاريخي على تلك الجماعة الإرهابية. نستذكر أفراد البيشمركة وغيرهم من تشكيلات القوات الأمنية والمدنيين الذين استشهدوا أو أصيبوا خلال النزاع. ونتعاطف مع أولئك الذين اضطُروا للنزوح”.

وأوضح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن عيد نوروز “يتيح فرصة لتحشيد كل الجهود من أجل مستقبل أفضل ينعم بالسلامة والأمن والكرامة والمساواة والوحدة والازدهار. يتقاسم شعب العراق جميعاً المصير ذاته”.

وشدد على أنه “مع فتح المطارات في أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية والبدء بدفع رواتب العاملين في إقليم كردستان من قبل السلطات الاتحادية، اتجهت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان نحو انطلاقة جديدة وبداية جديدة للعلاقات بينهما من خلال الشراكة والتعاون على أساس الدستور”.

ولفت إلى أن “الانتخابات المقبلة ستعمل على إعادة إحياء التمثيل الوطني والديمقراطية. وهذه فرصة للجميع لإسماع أصواتهم، وهي فرصة لا ينبغي تفويتها”.

ويعد نوروز من أقدم الأعياد القومية التي يحتفل بها الشعب الكوردي في جميع أنحاء العالم ويمثل بداية السنة الجديدة، حيث يوافق يوم 21 آذار من كل عام، كما تحتفل به شعوب أخرى مثل الفرس والأذريين، وتتلخص قصة نوروز بالخلاص من الحاكم الظالم (ضحاك) الذي كان يحول أفراد الشعب إلى طعام للأفعى الذي كان على كتفه، لكن كاوه الحداد تمكن من القضاء عليه، وأوقد شعلة نوروز إيذانا بشروق فجر الحرية.