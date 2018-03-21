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كوردستان تشرع بإرسال جرحى قوات الپیشمرگه‌ الى الخارج للعلاج

شرعت حكومة إقليم كوردستان بإرسال جرحى قوات الپیشمرگه‌ للخارج لغرض العلاج بعد رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية عن مطاري أربيل والسليمانية.

وقد تم اليوم الأربعاء ارسال وجبة من المصابين عن طريق مطار أربيل، بحسب ما افادته محطة “كوردستان 24” الفضائية.

ونقلت القناة في تقرير أعدته عن اللواء محسن احد الأطباء العسكريين في وزارة الپیشمرگه‌ قوله، ان “مديرية الصحة في الوزارة وبالتعاون مع وزارة الدفاع الچيكية، والقنصل الچيكي في إقليم كوردستان تمكنا اليوم من ارسال سبعة مصابين الى البلاد المذكورة”.

وأضاف ان “أولئك الجرحى المرسلين أصيبوا في الحرب ضد تنظيم داعش، وهم سيتلقون العلاج في التشيك بالتعاون مع وزارة صحتها”.

وتابع اللواء محسن ان “عملية ارسال المصابين من الپیشمرگه‌ الى خارج البلاد”، مردفا بالقول انه “في المستقبل سيتمّ ارسال وجبة أخرى الى الخارج”.

ونوه الى انه بسبب الحظر الجوي الدولي الذي كان مفروضا على مطارات إقليم كوردستان تعطلت عملية ارسال جرحى الپیشمرگه‌ الى الخارج، ولكن سنبذل الجهود في المستقبل القريب لإرسال جميع المصابين الى الخارج لتلقي العلاج”.

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