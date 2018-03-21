مدير استخبارات صدام السابق يشيد بـ”وطنية” سروة عبدالواحد وآلا طالباني داعياً للتصويت لهما

أشاد مدير الاستخبارات العسكرية السابق زمن نظام صدام والمستشار السابق للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني ، وفيق السامرائي ،والذي شارك في معظم الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي السابق بحق شعب كوردستان والشعب العراقي عامة ، والمقيم حالياً في العاصمة البريطانية لندن ، اشاد بالنائبتين من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني آلا طالباني وحركة التغيير سروة عبدالواحد لترشيح نفسيهما على قوائم عربية ولمعاداتهما تطلعات شعبهما الكوردي في الحرية والاستقلال ، قائلاً ” آلا طالباني وسروة عبد الواحد خرجوا على المحاصصة المقيتة وقيودها بشجاعة تستحق الاشادة .”

السامرائي الذي مازال يصف حملة الابادة الجماعية التي نفذها النظام العراقي السابق المعروفة بعمليات الانفال ، يصفها بـ”كذبة الانفال” لم يخفي في منشور على صفحته بموقع التواصل فيس بوك ، حدقه الدفين تجاه شعب كوردستان ويصف الكوردايتي والنضال من اجلها بـ”الشوفينية” ، يمضي في مدح النائبتين طالباني وعبدالواحد ويشيد بـ”وطنيتهما العراقية” ، ويكتب سروة شأنها شأن ” الوطنية العراقية الرائعة ئالا طالباني” مطالباً بالتصويت لهما .

وكانت القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ورئيسة كتلة الحزب النيابية بالبرلمان العراقي سابقاً ، آلا طالباني، والتي كانت قد قالت في وقت سابق من العام الماضي ، بأن أصول الطالبانيين عربية شيعية ، واثار تصريحها ردات فعل مستنكرة ، عادت وظهرت في ڤیديو جديد قبل أيام تعلن تشبثها بـ”وحدة العراق” كاشارة الى معاداتها لاستقلال كوردستان .

آلا تقول في ڤیديو قصير لها بانه اذا كان تشبثها بوحدة العراق خيانة فهي تفتخر بها ، وستبقى كذلك .

وكانت آلا طالباني ، ظهرت في برنامج بث على قناة آفاق التابعة لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي العام الماضي ، وهي في جلسة حوار مع عدد من ضيوف البرنامج ، حيث يقترح عليها احد هؤلاء ان تغير لقبها من”آلا طالباني” الى “آلا العراقية” نظراً لمواقفها “الوطنية” واعتزازها الدائم بـ”عراقيتها” ، فترد هي عليه باستغراب،بالقول “وهل تشك بعراقيتي” فيرد الآخر العراقي “بل انتي اكثر وطنية مني”.