مسرور بارزاني: شعب كوردستان سيتجاوز الصعاب وينتظره مستقبل أفضل

أكد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، أن شعب كوردستان سيتجاوز كافة الصعاب والتحديات بفضل إرادته الصلبة وينتظره مستقبل أفضل.

وقال مسرور بارزاني في رسالة نشرها اليوم الثلاثاء 20 مارس / آذار بمناسبة أعياد نوروز: «أبارك حلول رأس السنة الكوردية، عيد نوروز القومي، لذوي الشهداء الأبرار، والپیشمرگه‌ الشجعان، ومنتسبي المؤسسات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان وعموم شعب كوردستان» .

وتابع «إن لهذا العيد القومي بالنسبة لنا كشعب كوردي معناه وخصوصيته، فهو من جهة يمثل بداية لسنة جديدة، ومن جهة أخرى يرمز إلى إنهاء الظلم ونيل الحرية والحياة الكريمة».

وأضاف بارزاني «شعب كوردستان يمر حالياً بمرحلة صعبة، وقفنا أمام جميع المصاعب بصمود وإرادة أهالينا الشامخين، لذا فإن هؤلاء الأهالي الصامدين يستحقون فائق الشكر والتقدير» .

وأكد بارزاني، بالقول: نحن مطمئنون بأن الفرصة سانحة أمامنا لاجتياز هذه المشاكل وتأمين مستقبل أفضل، وذلك من خلال توحيد صفوف البيت الكوردستاني» .

مختتماً «ومن هذا المنطلق، آمل أن يكون عيد نوروز فرصة لتوحيد صفوف كافة المخلصين والمناضلين، من أجل نصرة الحقوق والمطاليب المشروعة لشعبنا الأبي» .