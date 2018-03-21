مصدر مقرب من العبادي يردُّ على اردوغان .. والـ”PKK” يعلن جاهزيته للمواجهة في سنجار

أفادت صحيفة “الاخبار” المقربة من حزب الله اللبناني يوم الثلاثاء المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي رفض الرد على التصريحات التي اطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

ونقلت عما اسمته مصدر مقرب من رئيس الوزراء قوله إن “العبادي لن يسمح بتحول العراق إلى ساحة صراع”، وهو موقف “ضبابي” لا يُفهم منه ما إذا كان هناك تنسيق، فعلاً، بين أنقرة وبغداد، وما إذا كانت الحكومة العراقية ستنخرط علناً في العمليات المرتقب توسيعها ضد الـ”بي كا كا”، لكن إحجام السلطات عن إصدار موقف واضح، يعزّز الرأي القائل برضاء عراقي مضمر بالتصعيد التركي.

وألمح الرئيس التركي رجب أردوغان يوم الاثنين إلى إمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضد بي كا كا في سنجار شمال العراق على غرار عملية غصن الزيتون بعفرين.

وقال أردوغان خلال كلمة له، يوم الاثنين بالمجمع الرئاسي في أنقرة، إن تركيا تواصلت كثيراً مع الحكومة العراقية الحالية والسابقة بخصوص تحول سنجار بشمال العراق إلى قاعدة تنظيم بي كا كا، مطالبة إياها بعمل اللازم وإلا “فإن تركيا ستدخل سنجار بغتة لتطهيرها من الإرهابيين” الذين يهددون أمنها.

ونقلت الصحيفة أيضا عن قيادي في حزب العمال الكوردستاني قوله، ان “من واجب الحكومة العراقية حماية سنجار باعتبارها مدينة عراقية”، مؤكداً في الوقت نفسه «(أننا) جاهزون لأي مواجهة مع تركيا، لكننا نتمنى أن لا تقع أي مواجهة”.

ولفت المصدر إلى أن “لدينا اتصالات غير مباشرة مع الحكومة العراقية، وتواصلاً مع أغلب القوى السياسية”.