مصدر يكشف عن سبب اعتقال مراسلي شبكة “رووداو” في كركوك

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن سبب اعتقال مراسلي شبكة “رووداو” الكردية، في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث إن “كادر الشبكة الكردية كان متواجداً في كركوك، لتغطية الاحتفالات بمناسبة أعياد نوروز، في القلعة الاثرية بالمحافظة”.

وأضاف، أن “القوات الأمنية أقدمت على اعتقالهما بالنظر الى كون القناة ممنوعة من العمل في كركوك”.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل شخصين من كادر شبكة “رووداو” الإعلامية الكردية، بعد اعتقالهما في محافظة كركوك، في وقت سابق من اليوم.

وقال المصدر في حديث إن “القوات الأمنية في كركوك أطلقت سراح اثنين من العاملين في شبكة رووداو الكردية، بعد اعتقالهما مساء اليوم بالمحافظة”.

وأوضح، أن “الشخصين هما هنر احمد، وهه ردي محمد”.

وأعلنت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أشواق الجاف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اعتقال اثنين من كادر شبكة (رووداو) الإخبارية، في كركوك، فيما طالبت الجهات الأمنية في المحافظة بالتدخل لإطلاق سراحهم.

وقالت الجاف، في بيان مقتضب، إن “قوة تابعة لمكافحة إرهاب كركوك اعتقلت عصر اليوم، اثنين من كادر شبكة (رووداو) الإخبارية، في المحافظة”.

وطالبت القيادية في الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، طالب شغاتي، ومعن السعدي، ونقابة الصحفيين بـ “التدخل لإطلاق سراحهم”.

وأوضحت الجاف، أن “وزير الداخلية قاسم الأعرجي، وعد بالتدخل لحل القضية، بعد أن أبلغته بالمعلومات”.