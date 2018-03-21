مطار السليمانية يسير أولى رحلاته الدولية منذ خمسة اشهر

اعلن مطار السليمانية الدولي، انه ستغادرها اليوم الثلاثاء أولى الرحلات الدولية منذ ما يقارب خمسة اشهر على الحظر الذي فرضته الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال اعلام المطار في بيان له، ان ظهر اليوم ستغادر أولى الرحلات الدولية من مطار السليمانية الى عمان، وفق الجدول المرسل من شركة الخطوط الجوية العراقية.

وأوضح البيان ان شركات السفر والسياحة تعمل على تنظيم جدول الرحلات الدولية من والى مطار السليمانية.

يذكر ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجه يوم الخميس الماضي بفتح مطاري السليمانية وأربيل للطيران الدولي بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية بالسيطرة الاتحادية على المطارين بعد حظر دام أكثر من خمسة أشهر.

وجاء فرض حظر على الرحلات الدولية من وإلى مطاري إقليم كوردستان في 29 أيلول الماضي، كرد فعل، ضمن سلسلة إجراءات أخرى، من جانب الحكومة العراقية على إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كوردستان في 25 من شهر أيلول 2017.