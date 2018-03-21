ميركل تدين بشدة الهجوم التركي في عفرين

انتقدت المستشارة الألمانية أنگيلا ميركل بشدة يوم الأربعاء الهجوم العسكري التركي في مدينة عفرين بشمال سوريا كما أدانت الهجمات المتواصلة للقوات السورية في منطقة الغوطة الشرقية القريبة من دمشق.

وفي كلمة أمام مجلس النواب (البوندستاگ) قالت ميركل إن الحكومة الألمانية تدين الضربات الجوية على الغوطة الشرقية ”بأشد العبارات“. وكانت ميركل تشير إلى القوات الموالية للحكومة السورية لكنها ألقت أيضا باللوم على روسيا لأنها ”تقف موقف المتفرج“.

وانتقلت ميركل إلى القتال في عفرين وقالت إن تصرفات تركيا غير مقبولة رغم وجود مصالح أمنية تركية. وتابعت ”أدين هذا أيضا بأشد العبارات“.