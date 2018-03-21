احمد كاظم

فخامة رئيس الوراء قدّم التهاني و التبريكات للكرد بمناسبة اعياد نوروز (باللغة الكردية) مشيرا الى ان العراق موحد لاعتقاده ان كرديته اللغوية تمحي استفتاء الانفصال بينما هي نكتة بايخة.

القادة الكرد اكثرهم يتكلم العربية بطلاقة بعضهم افضل من قادة العرب و مع ذلك اقروا الاستفتاء و الانفصال و لولا غدر امريكا لتحقق الان بدلا من المستقبل.

قشمرة النفس و الضحك عليها عادة شائعة و التهاني باللغة الكردية واحدة منها.

يا فخامة رئيس الوزراء: العراق مقسم طائفيا و قوميا حتى لو نظمت الشعر باللغة الكردية و حذفت (اشهد انّ عليا ولي الله) اثناء الصلاة ان كنت من المصلين.

هناك احتمالان للنكت البايخة مثل نكتة الرئيس:

اولا: ان قائلها يؤمن انها بايخة ليضحك على ذقون ولد الخايبة و هذا دجل و نفاق معيب و التهنئة باللغة الكردية واحدة منها.

ثانيا: ان قائلها يؤمن انها حقيقة و هذا نوع من الهلوسة العقلية و التهنئة باللغة الكردية واحة منها.

الواقع يشير الى ان العراق مقسم 100% و قشمرة النفس او الضحك على ولد الخايبة غير مجد لان امريكا ستشفط اعتراضها على استقلال الاقليم لأنها لا تؤتمن و انفصال الكرد سيصاحبه انفصال العرب السنة.

ملاحظة: الكثيرون من ولد الخايبة الشيعة يقشمرون انفسهم اكثر من فخامة الرئيس ان العراق موحد كالبنيان المرصوص مع انهم يقتلون بالمفخخات و نفطهم ينهب بسبب وحدة العراق الوهمية.

المتوقع من ولد الخايبة الشيعة ان يكونوا اول الرافضين لوحدة العراق الوهمية ليحافظوا على ارواحهم و ارضهم و نفطهم و لكن قشمرة انفسهم و هلوستهم عن وحدة العراق الوهمية تحولان دون ذلك و هذه مصيبة.

ملاحظة: حركات و قهقهة فخامة رئيس الوزراء عند تقديمه التهاني بأعياد نوروز فاقت قهقهة عادل امام و حركاته اثناء نكاته.

تنبيه: فخامته في ذكرى اعتصامات الانبار (سيهوّس و يديّج) لابسا الدشداشة: بغداد عاصمة الرشيد و لا مكان فيها للشيعة الفرس المجوس .