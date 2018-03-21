صدق الله العلي العظيم

(( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ))

‪ ‬بسم الله الرحمن الرحيم

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صرح المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الوطنية السيد حسين الموسوي بما يأتي :

مرة أخرى تثبت العملية السياسية إخفاقها وعجزها عن النهوض بدولة المواطنة التي أصبحت مؤخراً لعِقتاً على ألسنتهم، كيف لا وهي تعود اليوم من جديد لتكريس نزعة الإقصاء والتهميش التي كانت ولا تزال سبباً في إنعدام السلم الأهلي والتعايش السلمي في العراق.

ان إئتلاف الوطنية يستنكر الإجراءات الأخيرة التي قامت بها هيئة المساءلة والعدالة بإجتثاث عدد واسع من البعثيين واقاربهم ومصادرة املاكهم وقطع رواتبهم، فضلا عن العشرات من مرشحي ائتلاف الوطنية في مختلف المحافظات العراقية تحت ذريعة شمولهم بقانون إجتثاث البعث !.

والعجب كل العجب، إلى متى سيستمر استهداف مشروع الوطنية وقواها الفاعلة في الشارع العراقي تحت هذه الذريعة وغيرها من الذرائع الأخرى، بل وإلى متى سيبقى هذا المنهج الإقصائي هو السائد للنيل من القوى الوطنية !!

إن اجتثاث عدد كبير من مرشحي القوائم الانتخابية يمثل خيبة أمل شديدة ومبكرة للعملية الإنتخابية القادمة، ويبين بما لا يقبل الشك بأن منهج الطائفية السياسية والإقصاء للآخرين هو المنهج السائد في سياسة السلطة الحاكمة دون أخذ العِبرة من كل ما مضى من هذه السياسات الخاطئة.

حفظ الله العراق وأهله من كل سوء وستبقى الوطنية مناراً لكل العراقيين.

بـغـــــداد

٢١ آذار ٢٠١٨