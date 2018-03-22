أبن سلمان عميل وخائن واحمق ايها العراقيون لا تستقبلوه

يحاول هذا الجاهل الاحمق ان يغير جلده ويظهر بمظهر المجدد والمغير في نظام عائلة ال سعود المحتلة للجزيرة من خلال اقراره بانه خادم الحرمين البيت الابيض والكنيست الاسرائيلي وحاول ان يتهم الاخوان المسلمين بانهم اخترقوا التعليم من خلال تعرض المدارس السعودية لغزو فكر اخوان المسلمين وتعهد لرب البيت الابيض ورب الكنيست الاسرائيلي في القريب العاجل سيقضي عليهم جميعا وحاول ان يبرئ ال سعود وكلاب دينهم الوهابي داعش والقاعدة من العنف والارهاب ويتهم الاخوان وايران بانهم وراء العنف والارهاب

الغريب ان هذا الاحمق يعلم علم اليقين ان اكاذيبه لا يمكن ان لا يصدقها احد حتى ولا ساسة البيت الابيض ولا ساسة الكنيست الاسرائيلي نعم انهم يطبطبون على ظهره لانه بقر حلوب تدر ذهبا لهم وكلب حراسة لحمايتهم والدفاع عنهم كما ان العرب والمسلمين الاحرار وصلوا الى قناعة تامة لا يوجد عدو لهم غير ال سعود وكلاب دينهم الوهابي وانهم اي ال سعود وكلابهم الوهابية مصرون ومستمرون في اعلان الحرب على العرب والمسلمين بالنيابة عن اسرائيل

وقال ان الكلب الوهابي اسامة بن لادن احدث شرخا بين الشرق الاوسط والغرب وكأن هذا الكلب المسعور لم يولد من رحم ال سعود ونشا في حضنهم ورضع من مرضعهم وكان ال سعود الممول والداعم له ولمجموعته القاعدة وبأشراف وتخطيط المخابرات المركزية والموساد الاسرائيلي ةارسل الى افغانستان للقتال بالنيابة عن امريكا لذبح المسلمين بحجة وقف المد الشيوعي

الغريب ان هذا الاحمق الكذاب يحاول ان يعطي صورة بأن دولة ال سعود دولة ديمقراطية تعددية في الفكر والسياسة منذ تأسيس دولة ال سعود على يد الصهيونية العالمية حتى عام 1979 كما كانت المرأة قبل تلك الفترة حرة وتقود السيارة وكانت هناك دور للسينما لكن بعد هذه الفترة نشأ اسلام متشدد وكان هو ومن معه ضحايا هذا الاسلام المتشدد واتهم الاخوان وايران وراء ذلك

بربكم هل يوجد كذاب في الدنيا بمستوى كذبه هل يمكن لاحد ان يصدق مثل هذا الكذب هذا الاحمق بز الكذاب ابو هريرة في كذبه سواء في الجزيرة او خارج الجزيرة ان المرأة في الجزيرة كانت تقود السيارة ربما يقصد العاهرات الاجنبيات التي استوردت خصيصا لهم وهذا صحيح والسينما موجودة في قصور اقذار الخليج فكل انواع الفجور والرذيلة موجودة في قصورهم

وادعى هذا الاحمق بانه سيعلن الحرب على الارهاب على الشيعة على ايران على المنظمات الارهابية فيلق القدس حزب الله انصار الله الحشد الشعبي المقدس القوى الوطنية في سوريا لانها حاربت وتحارب الارهابي الوهابي داعش والقاعدة وغيرها من المنظمات الارهابية التي ولدت من رحم ال سعود

واتهم ايران بانها مصدر الارهاب وانها تحمي عناصر القاعدة وقال ايران ليست بمستوى دولة ال سعود واخذ يصرخ اموالنا نسائنا انفسنا بخدمتكم ومن اجلكم مقابل حماية دولة ال سعود واعادة ايران الى طور الحصار والعقوبات و القضاء على الشيعة

وصرخ في اذن ساسة البيت الابيض لا تثقوا بالشيعة ولا تتقربوا منهم ولا تسمحوا لهم التقرب منكم انه يعيد لنا وصايا الوهابي الارهابي عبد الرحمن النقيب في بداية القرن العشرين كان يحرض الانكليز على عدم تعيين الشيعة في مناصب حكومية لانهم خونة وعملاء غدرة لهذا على امريكا ان تغير النظام الحالي الى نظام ايام صدام

فضحك الرئيس الامريكي وقال اهلا بالزبون الكبير انك افضل زبون وقيل انه تذكر قول الرئيس المصري الجنرال السيسي ا ن ال سعود لديهم فلوس كثيرة زي الرز

بعد ان وقع ترامب صفقة تسليحية مع ابن سلمان بمبلغ 525 مليار دولار علق الرئيس الامريكي ترامب هذا المبلغ بالنسبة اليك لا شي انها مجرد فستق اي مزة شرب واحدة نحن نريد المزيد

ضحك الاحمق ابن سلمان وقال نحن تحت الطلب ووفق ما تأمر وتطلب وها نحن تمكنا من اعادة شركات السلاح التي اصابها الافلاس والتي كادت تغلق ليس في امريكا بل في اوربا ايضا

كما تمكنا من اعادة كل دور وشبكات الدعارة والانحراف والشذوذ للعمل بعد ان اغلقت ابوابها حتى اننا ارسلنا الكثير من نساء ال سعود ومن معهن للعمل في ملاهي ترامب فانهن لا يأخذنا اموال من الذي يمارس الجنس معهن بل أنهن يعطن الاموال له وهذا ساهم مساهمة فعالة في نشر الفساد والرذيلة

واكد للرئيس الامريكي بانه له القدرة على جعل العرب والمسلمين بقر حلوب تدر ذهبا لربي الحرمين البيت الابيض والكنيست الاسرائيلي ويجعلهم كلاب حراسة للدفاع عن اسرائيل والمصالح الامريكية

مهدي المولى