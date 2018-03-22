Posted on by

أبن سلمان عميل وخائن واحمق ايها العراقيون لا تستقبلوه

يحاول هذا الجاهل الاحمق ان يغير جلده ويظهر بمظهر المجدد والمغير في نظام عائلة ال سعود المحتلة للجزيرة من خلال اقراره بانه خادم الحرمين البيت الابيض والكنيست الاسرائيلي وحاول ان يتهم الاخوان المسلمين بانهم اخترقوا التعليم من خلال تعرض المدارس السعودية لغزو فكر اخوان المسلمين وتعهد لرب البيت الابيض ورب الكنيست الاسرائيلي في القريب العاجل سيقضي عليهم جميعا وحاول ان يبرئ ال سعود وكلاب دينهم الوهابي داعش والقاعدة من العنف والارهاب ويتهم الاخوان وايران بانهم وراء العنف والارهاب
الغريب ان هذا الاحمق يعلم علم اليقين ان اكاذيبه لا يمكن ان لا يصدقها احد حتى ولا ساسة البيت الابيض ولا ساسة الكنيست الاسرائيلي نعم انهم يطبطبون على ظهره لانه بقر حلوب تدر ذهبا لهم وكلب حراسة لحمايتهم والدفاع عنهم كما ان العرب والمسلمين الاحرار وصلوا الى قناعة تامة لا يوجد عدو لهم غير ال سعود وكلاب دينهم الوهابي وانهم اي ال سعود وكلابهم الوهابية مصرون ومستمرون في اعلان الحرب على العرب والمسلمين بالنيابة عن اسرائيل
وقال ان الكلب الوهابي اسامة بن لادن احدث شرخا بين الشرق الاوسط والغرب وكأن هذا الكلب المسعور لم يولد من رحم ال سعود ونشا في حضنهم ورضع من مرضعهم وكان ال سعود الممول والداعم له ولمجموعته القاعدة وبأشراف وتخطيط المخابرات المركزية والموساد الاسرائيلي ةارسل الى افغانستان للقتال بالنيابة عن امريكا لذبح المسلمين بحجة وقف المد الشيوعي
الغريب ان هذا الاحمق الكذاب يحاول ان يعطي صورة بأن دولة ال سعود دولة ديمقراطية تعددية في الفكر والسياسة منذ تأسيس دولة ال سعود على يد الصهيونية العالمية حتى عام 1979 كما كانت المرأة قبل تلك الفترة حرة وتقود السيارة وكانت هناك دور للسينما لكن بعد هذه الفترة نشأ اسلام متشدد وكان هو ومن معه ضحايا هذا الاسلام المتشدد واتهم الاخوان وايران وراء ذلك
بربكم هل يوجد كذاب في الدنيا بمستوى كذبه هل يمكن لاحد ان يصدق مثل هذا الكذب هذا الاحمق بز الكذاب ابو هريرة في كذبه سواء في الجزيرة او خارج الجزيرة ان المرأة في الجزيرة كانت تقود السيارة ربما يقصد العاهرات الاجنبيات التي استوردت خصيصا لهم وهذا صحيح والسينما موجودة في قصور اقذار الخليج فكل انواع الفجور والرذيلة موجودة في قصورهم
وادعى هذا الاحمق بانه سيعلن الحرب على الارهاب على الشيعة على ايران على المنظمات الارهابية فيلق القدس حزب الله انصار الله الحشد الشعبي المقدس القوى الوطنية في سوريا لانها حاربت وتحارب الارهابي الوهابي داعش والقاعدة وغيرها من المنظمات الارهابية التي ولدت من رحم ال سعود
واتهم ايران بانها مصدر الارهاب وانها تحمي عناصر القاعدة وقال ايران ليست بمستوى دولة ال سعود واخذ يصرخ اموالنا نسائنا انفسنا بخدمتكم ومن اجلكم مقابل حماية دولة ال سعود واعادة ايران الى طور الحصار والعقوبات و القضاء على الشيعة
وصرخ في اذن ساسة البيت الابيض لا تثقوا بالشيعة ولا تتقربوا منهم ولا تسمحوا لهم التقرب منكم انه يعيد لنا وصايا الوهابي الارهابي عبد الرحمن النقيب في بداية القرن العشرين كان يحرض الانكليز على عدم تعيين الشيعة في مناصب حكومية لانهم خونة وعملاء غدرة لهذا على امريكا ان تغير النظام الحالي الى نظام ايام صدام
فضحك الرئيس الامريكي وقال اهلا بالزبون الكبير انك افضل زبون وقيل انه تذكر قول الرئيس المصري الجنرال السيسي ا ن ال سعود لديهم فلوس كثيرة زي الرز
بعد ان وقع ترامب صفقة تسليحية مع ابن سلمان بمبلغ 525 مليار دولار علق الرئيس الامريكي ترامب هذا المبلغ بالنسبة اليك لا شي انها مجرد فستق اي مزة شرب واحدة نحن نريد المزيد
ضحك الاحمق ابن سلمان وقال نحن تحت الطلب ووفق ما تأمر وتطلب وها نحن تمكنا من اعادة شركات السلاح التي اصابها الافلاس والتي كادت تغلق ليس في امريكا بل في اوربا ايضا
كما تمكنا من اعادة كل دور وشبكات الدعارة والانحراف والشذوذ للعمل بعد ان اغلقت ابوابها حتى اننا ارسلنا الكثير من نساء ال سعود ومن معهن للعمل في ملاهي ترامب فانهن لا يأخذنا اموال من الذي يمارس الجنس معهن بل أنهن يعطن الاموال له وهذا ساهم مساهمة فعالة في نشر الفساد والرذيلة
واكد للرئيس الامريكي بانه له القدرة على جعل العرب والمسلمين بقر حلوب تدر ذهبا لربي الحرمين البيت الابيض والكنيست الاسرائيلي ويجعلهم كلاب حراسة للدفاع عن اسرائيل والمصالح الامريكية
مهدي المولى

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close