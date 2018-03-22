أحد ضحايا “أبو غريب” يروي قصة تعذيبه

روى واحد من أشهر معتقلي سجن أبو غريب، في الذكرى الـ15 للغزو الأميركي للعراق، قصصا مروعة عن التعذيب والإهانة الجسدية والنفسية والجنسية التي عاصرها وزملاؤه داخل السجن.

وقبل سنوات تسربت صور مخيفة لتعذيب السجناء العراقيين في السجن الذي تديره الولايات المتحدة، هزت العالم وتسببت في فضيحة للجيش الأميركي.

وقرر علي القاسمي، أحد أشهر سجناء أبو غريب، أن يفتح أبواب ذاكرته، ليروي قصصا، نشرها موقع سكاي نيوز عربية، عن الإهانات التي تعرض لها نزلاء هذا المعتقل القريب من العاصمة العراقية بغداد.

وقال القاسمي إن كل المعتقلين داخل السجن “تعرضوا لانتهاكات وتعذيب وإذلال جنسي وإهانة واغتصاب وكثير من الأشياء السيئة”.

وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 أصبح سجن أبو غريب، الواقع قرب بغداد، المكان الرئيسي لاحتجاز العراقيين المتهمين بجرائم ضد قوات التحالف الغربي، ومورست وراء جدرانه أعمال التعذيب والقتل.

ولا يبدو أن الطفولة ولا الكهولة تشفع عند السجان في “أبو غريب”، فكل من كان فيه منتهكا حسب رواية القاسمي، الذي أضاف “رأيت طفلا اغتصبوه أمام أبيه، كان محققو الشركات يرتكبون جرائم شنيعة”.

القاسمي كان صاحب الصورة الأكثر شهرة في سجن أبو غريب، التي تظهره معلقا كشبح ومربوطا بأسلاك التعذيب بالكهرباء، ويقول إن جروحه النفسية أعمق من الجسدية.

وأردف “توجد جروح غائرة بالنفس صعب الإنسان ينساها مهما طال الزمن”.

يذكر أن بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 أصبح سجن أبو غريب قرب بغداد، المكان الرئيسي لاحتجاز العراقيين المتهمين بجرائم ضد قوات التحالف الغربي ومورس وراء جدرانه التعذيب، والقتل.

أ.أ