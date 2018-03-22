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احمد ملا طلال ينسحب من الانتخابات ويتحدث عن نتائج استطلاع رأي

اعلن الاعلامي وعضو الحزب المدني احمد الملا طلال انسحابه من التنافس الانتخابي المقبل.
وقال ملا طلال “ما أن أقتربت لحظة الحقيقة وبات قريباً حصولي على مقعد في مجلس النواب حسب أستطلاعات رأي محترمة وقراءة دقيقة للخارطة الانتخابية خاصة بعد دخولي بتسلسل رقم واحد في بغداد، وبعد طول تفكير وتمحيص أكتشفت، ولو متأخراً، أن دخولي الى مجلس النواب لم يحن أوانه بعد”.
واضاف “أن أستمراري في العمل كمقدم برامج في هذه المرحلة هو الأنجع والأقرب الى خدمة مشروع بناء الدولة التي أحلم بها ويحلم بها العراقيّون.
وتابع ملا طلال: لذلك، قرّرت ما يلي:
١- الانسحاب من السباق الانتخابي .
٢- الأستقالة من الحزب المدني .
٣- التفرغ الكامل للعمل الاعلامي .

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