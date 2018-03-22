اختيار مدير جديد لمطار النجف يحسم الخلافات!

حُسم الصراع باختيار مدير جديد لمطار النجف الذي شهد مؤخرا خلافات كبيرة بين المطالبين بتحقيق في ملفات فساده وبين قرار لرئاسة الوزراء بحل مجلس ادارته، لتطالب الإدارة الجديدة بأبعاد المطار عن الصراع السياسي قبيل اجراء الانتخابات النيابية.

في هذا السياق، قال مرتضى الموسوي، مدير ادارة المطار: “استجابة لرغبة دولة رئيس لوزراء بان يكون هناك مدير تنفيذي انتخبوا مديرا للمطار في مطار النجف نستغرب مما يدور في محيط المطار نتمنى ان يبتعد المطار عما نسمعه من أجواء وزجه بالجو السياسي المطار مرفق خدمي”. (كلام محكي)

الإدارة الجديدة تؤكد أن الاوضاع في مطار النجف بدأت تستقر عقب تنفيذ كتاب رئاسة الوزراء، في ما يرى مراقبون انه يجب طرحه كفرصة استثمارية لانهاء التدخلات الحزبية.

مثنى الحسيني، من ادارة الصالات، قال: “الحقيقة قد أقول ان هناك تاثير لكن الحمد لله الاداره مستمره بالسير الخطط دون ان تجعل لذلك تاثيرا ملموسا على هذا الحل، طبعا هذا مالمسناه من ادارتنا”. (كلام محكي)

وكان مجلس محافظة النجف أيّد في وقت سابق قرار رئيس الوزراء القاضي بحلّ إدارة المطار وتسليمه لهيأة الطيران المدني على ان تبقى وارداته للمحافظة كحل وسط.