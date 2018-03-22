اسوشيتد برس: 19 الف شخص معتقل في العراق بتهمة الانتماء لداعش

ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، الاربعاء، ان الالاف من الاشخاص اعتقلوا خلال السنوات الاخيرة بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، مشيرا الى ان ثلاثة الاف من المعتقلين حكم عليهم بالاعدام.

واوضحت الوكالة اليوم (21 اذار 2018)، نقلا عن مصدر عراقي حكومي قوله إن “ما لا يقل عن 19 ألف شخص، حُكم على ثلاثة آلاف منهم بالإعدام، يقبعون خلف القضبان بتهمة الانتماء إلى “داعش”.

وحذر المصدر، “من قدرة هؤلاء على بناء خلايا جديدة له داخل السجون”، بحسب تعبيره.

وتابع قائلا، إن “إجمالي النزلاء في السجون العراقية وصل حتى أواخر كانون ثاني الماضي إلى 27 ألفا و849 شخصا، إلا أن آلاف الأشخاص الآخرين لم يتم إدراجهم بهذه الإحصائية، كونهم محتجزين لدى الشرطة الاتحادية، والمخابرات العسكرية، إضافة إلى المحتجزين لدى البيشمركة”.

واشارت الوكالة الى انها حصلت على جدول بيانات، ظهر فيه أنه “تم الحكم على 3130 سجينا بالإعدام لاتهامهم بالإرهاب منذ 2013، بمعدل أكثر من شخصين يوميا”.

واضافت، أن “أكبر تجمع لهؤلاء الذين لديهم قناعات مرتبطة بالتطرف هو في سجن الناصرية المركزي، على بعد (320 كيلومترا) جنوب شرقي بغداد، وهو مجمع واسع النطاق للأمن يضم أكثر من 6000 شخص متهمين بارتكاب جرائم متصلة بالإرهاب”.

ك.ف