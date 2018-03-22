اكثر من 140 الف اجنبي يزور العراق للمشاركة بعيد نوروز

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية الأربعاء، أن عدد الوافدين من العرب والأجانب للمشاركة في أعياد نوروز، من يوم الجمعة الموافق 3/16 /2018 لغاية اليوم بلغ (142,403) الفا.

وذكر بيان للهيأة، ان المسافرين دخلوا عبر منافذ (زرباطية – الشيب -الشلامجة – مطار البصرة – مطار النجف).

وتابع البيان، “احتل منفذ زرباطية الحدودية المرتبة الاولى بعدد الوافدين بأكثر من (68) الف مسافر، ولم تسجل اي خروقات أمنية او اي حادث يذكر والجميع دخلوا ضمن الضوابط والتعليمات”.

يحتفل الكورد والإيرانيون وشعوب اخرى في 21 آذار من كل عام بعيد النوروز ومعناه بالعربي “يوم جديد” وهو اليوم الفاصل بين الشتاء والربيع من السنة، وبداية سنة جديدة.

وينقسم الزائرون عادة بين الذهاب الى مناطق اقليم كوردستان، او زيارة العتبات المقدسة الشيعية في العراق.