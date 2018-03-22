التيار الصدري يوضح حقيقة توقف الاحتجاجات

نفى التيار الصدري اليوم الخميس ما ورد بشان ايقاف التظاهرات مطلع نيسان المقبل بسبب الانتخابات.

وقال مدير مكتب الصدر وعضو اللجنة المشرفة على التظاهرات ابراهيم الجابري “استغربنا طبيعة الخبر الذي ورد باننا سنوقف التظاهرات”.

واوضح “هذا الكلام غير صحيح ونحن ابلغناهم بانها مستمرة ولايوجد نية لايقافها ربما لديهم لبس او سوء فهم من تصريحنا ولا يوجد صحة لما نشر”.

وكانت وسائل اعلام نقلت عن الجابري حديثا عن عزم التيار الصدري ايقاف التظاهرات الاسبوعية مطلع نيسان المقبل بسبب الانتخابات وبانها ستعود بعد اتمامها.

وكان القيادي في الحزب الشيوعي وبحراك الاحتجاجات جاسم الحلفي، نفى وجود نية على الاقل لتياره بالعزوف عن الاحتجاجات.

وشكل التيار الصدري وتيارات مدنية تجمعات واسعة للاحتجاجات في بغداد ومدن اخرى تطالب باصلاحات وبمكافحة الفساد.

وترجم هذا التحالف الى ارض الواقع بعد ان شكلا قائمة للمشاركة في الانتخابات القادمة.