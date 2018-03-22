الحزب المدني يصادق على طلب انسحاب احد مرشحيه من الانتخابات

اعلن الحزب المدني، اليوم الخميس، عن مصادقته على طلب انسحاب احد مرشحيه من الانتخابات وهو احمد ملا طلال، مؤكداً استمرار العمل الانتخابي مع نخبة من المرشحين الاكفاء.

وقال الحزب في بيان تلقت إنه “مع قرب موعد العرس الانتخابي المنشود الذي ينتظره العراقيون للادلاء باصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان المقبل وبعد ان اتم الحزب المدني وامينه العام حمد الموسوي استعداداته للمشاركة في الانتخابات المقبلة حاملا امال وتطلعات المواطنين عبر مشروعه في بناء الدولة المدنية، يؤكد الحزب احترامه لقرار المرشح احمد ملا طلال بالتفرغ للعمل الاعلامي بدلا من دخوله المعترك الانتخابي”.

واضاف الحزب أنه “صادق على طلب انسحابه من الانتخابات مثمنا لجهوده”، مؤكداً على “استمرار العمل الانتخابي مع نخبة من المرشحين الاكفاء على الصعيد الثقافي والسياسي والعلمي الذين يمثلون اطياف الشعب العراقي كافة من اجل تحقيق الحلم المنشود في الدولة المدنية”.

واعتبر الحزب المدني أن “العراقيين امام فرصة تاريخية لاحداث التغيير والانتقال الى مرحلة جديدة تقودها نخبة مؤمنة بتحقيق مشاريع حقيقية للنهوض بالبلاد”، مشيراً الى أنه “يعاهد ناخبيه على ان يكون قدر الثقة والمسؤولية المناطة به باعتماده العمل السياسي المبني على العمل المشترك لبناء دولة المواطنة”.