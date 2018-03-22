الحشد الشعبي ينتظر نتائج الانتخابات لتحديد موقفه من السعوديّة!

رأى القيادي في الحشد الشعبي، كريم النوري، صباح اليوم الخميس، ان تحسين العلاقة مع السعودية من عدمها، مرتبط بنتائج الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في أيار المقبل.

وقال النوري في حديث إن “من الصعب ان نعطي موقفا او قرارا بشأن طبيعة العلاقة مع السعودية في المرحلة المقبلة، ما لم نطلع على نتائج الانتخابات”.

واضاف، أن “ما تشهده العلاقة من تحسن تدريجي خلال الفترة الحالية يعود الى جهود الحكومة الحالية ووزارة الخارجية”، مؤكدا: “نحن ننتظر نتائج الانتخابات لنقرر طبيعة العلاقات المقبلة”.

وكان عضو تحالف الفتح، حسن سالم كشف، أمس الاربعاء، عن شروط التحالف لتحسين علاقته مع السعودية والولايات المتحدة الامريكية في حال حصل على الاغلبية السياسية التي تؤهله لتشكل الحكومة المقبلة.

وقال سالم في حديث”نحن نفكر في بناء دولة مؤسسات، وحكومة رصينة علاقاتها مبنية على حسن الجوار واحترام السيادة العراقية وتضحيات تحرير الارض”.

واضاف ان “تحسين العلاقات مع دول الجوار وبما فيهم السعودية، مطلوب، شرط ان تكون مبنية على اساس متين ويحترم فيه العراق كدولة قوية”، مشددا على ضرورة “أن تصحح الدول العربية التي أساءت للعراق من خلال التصدي للعملية السياسية عبر إرسال الانتحاريين والارهاب لتمزيق البلاد، مسارها، وان تحترم الدم العراقي وتقر بان الحكومة العراقية منتخبة من قبل الشعب لذلك يجب احترامها”.

ولفت الى ان “الحال كذلك ينطبق على الولايات المتحدة الامريكية؛ يجب عليها احترام سيادة العراق وألّا تكون وصية على العراق ولا تتدخل في الشأن الداخلي للبلاد”.