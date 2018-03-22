الخوار يجمع الفنان فيصل الجاسم والفنانة عريب حمدان في معرض دبي العالمي للقوارب

دبي : 2018

بتنظيم من شركة الخوار للانتاج الفني وبالتعاون مع معرض دبي العالمي للقوارب اقيم على المسرح الترفيهي في امارة دبي بجميرا قرب نادي دبي للسيدات حفلا غنائيا شارك فيه الفنان الاماراتي فيصل الجاسم والفنانة الاردنية عريب حمدان ، واستهل برنامج الحفل الفنان الاماراتي فيصل الجاسم ليقدم اعذب واروع الاغنيات التي اشتهر من خلالها مثل ” مابا ” و” من نظرة ” و” يا بلاش “، فيما تلته الفنانة عريب حمدان لتقدم ابرز اغنياتها ” والتي حملت عشقها لدولة الامارات العربية وبصوتها العذب قدمت اغنية بالليل ” و”وجهة نظر وعدد من الاغنيات بمصاحبة الفرقة الموسيقية حيث شهد المسرح الترفيهي بجميرا حضورا كبيرا من مختلف الجاليات العربية والخليجية .

وفي نهاية الحفل قدم الفنان فيصل الجاسم والفنانة عريب حمدان الشكر لإدارة شركة الخوار للإنتاج الفني ممثلة برئيس مجلس ادارتها شاعر الوطن الاماراتي علي الخوار وبمديرها العام السيد علاء فياض على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لانجاح هذا الحفل وايلاء الفنان الاماراتي والعربي مكانة خاصة في كافة مشاريع الشركة ودعم الطاقات الفنية الابداعية محليا وعربيا .