السفارة الامريكية تعلق على اعلان العراق تعطيل الدوام بنوروز

اعلنت السفارة الامريكية في بغداد عن انها مستمرة بدوامها الرسمي خلال عطلة عيد نوروز في العراق.

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اعلنت امس الثلاثاء، تعطيل الدوامي الرسمي يومين، بمناسبة اعياد نوروز يبدأ اليوم الأربعاء، كما ان الامر سار في اقليم كوردستان من خلال تعطيل الدوام الرسمي خلال الايام الحالية، عن ان يستأنف بداية الاسبوع المقبل.

وذكر بيان للسفارة “سوف تستمر السفارة الأمريكية في اداء العمل بشكل طبيعي وستستمر المواعيد القنصلية في موعدها المقرر”.

واضاف البيان، “الموظفون العراقيون العاملون بالسفارة يمكن عليهم إخطار المشرف واستخدام احدي أيام العطلة السنوية لهذا اليوم”.