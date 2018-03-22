العبادي: ابعدنا شبح التقسيم بقوة القانون وباحترام التنوع

أكد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الاربعاء، ان الشعب يقطف ثمار تضحياته بالنصر الكبير، الذي تحقق على ايدي المقاتلين الشجعان، مشيرا الى ان الحكومة ابعدت شبح التقسيم بقوة القانون وباحترام التنوع.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان له اليوم (21 اذار 2018)، ان العبادي وخلال ترؤسه لقاء موسع مع الملاك المتقدم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الحكومية والاهلية وعدد من التدريسيين، قال ان “سر قوتنا يكمن في قدرتنا على تجاوز الصعوبات وان الامم ترتقي بالتحديات والنجاح لايتم بطريق مفروش بالورود” .

واضاف، ان “شعبنا يقطف اليوم ثمار تضحياته بالنصر الكبير الذي تحقق على ايدي المقاتلين الشجعان ووحدة البلاد وابعاد شبح التقسيم بقوة القانون وباحترام التنوع”.

وتابع قائلا، ان “هذا النصر هو حصيلة صمود المقاتلين وتضحيات الشهداء ونتيجة لصمود كل عراقي في عمله”، مشيدا باستمرار الجامعات بعطائها رغم التهديد الذي تعرضت له البلاد .

وأشار الى ان “اجراءات بسط السلطة الاتحادية جاءت من نظرتنا بأن العراق واحد والثروة يجب ان توزع بعدالة بين العراقيين بمختلف انتماءاتهم وتنوعهم”، مضيفا “اننا مع الحفاظ على استقلالية الجامعات وان تكون فعالة في المجتمع وابعادها عن التسييس اواستغلالها لمنابر سياسية وانتخابية”، محذرا من تحول الجامعات الى الكسب المالي على حساب النوع والأمانة العلمية وحاجة المجتمع .

وعن سياسة العراق الخارجية اكد، “اننا اقمنا علاقات طبيعية ومتوازنة مع جميع دول الجوار والاقليم لحفظ مصالح شعبنا وبلدنا وثوابتنا وعلى اساس احترام السيادة وتبادل المصالح والبحث عن المشتركات بدل الصراعات التي دمرت المنطقة”.

ك.ف