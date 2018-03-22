العثور على أسلحة واجهزة لـداعش أيمن الموصل

عثرت القوات الأمنية، الأربعاء، على أسلحة وأجهزة تعود لتنظيم داعش في الجانب الأيمن للموصل.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء “سعد معن” في بيان له اليوم (21 اذار 2018)،ان “فوج طوارئ الشرطة السابع عثر خلال عمليات فتح الطرق في منطقة الميدان في الموصل القديمة على أسلحة وأجهزة تعود لتنظيم داعش، من بينها (٢٧) بندقية كلاشنكوف مدمرة”.

واضاف معن، ان “قوات الشرطة عثرت أيضا على بندقية M4 مدمرة وغدارة (بور سعيد) مدمرة ومسدس گلوك واجهزة اتصال موترلا وجهاز تاب مع كاميرا مدمرة مع عدد من الهويات والمستمسكات وعقود الزواج التي كان يصدرها تنظيم داعش ابان سيطرته على الموصل”.

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