العراق يستحصل موافقة قطر على استضافة خليجي 24

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الخميس، ان وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان استحصل على موافقة قطر لاستضافة العراق بطولة خليجي 24.

وذكر بيان للوزارة ان “عبطان طلب من قطر منح شرف تنظيم بطولة الخليج المقبلة للعراق”.

وأضاف البيان ان “قطر ستعلن اليوم إهداء العراق تنظيم خليجي 24 على لسان رئيس الاتحاد القطري”.

وكان وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان استحصل على وعود من قبل المسؤولين القطريين اثناء زيارته لقطر شهر شباط الماضي بالاعلان عن اهداء العراق لتنظيم البطولة خلال زيارتهم للعراق في بطولة الصداقة الدولية التي أنطلقت أمس بمدينة البصرة الدولية.