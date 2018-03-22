العراق يعلق على القصف التركي لمناطق بكوردستان بادانة

ادانت الخارجية العراقية القصف التركي على مناطق باقليم كوردستان بحجة استهداف حزب العمال الكوردستاني الذي تصنفه انقرة بالارهابي.

وكانت الطائرات التركية، قد قصفت بعض القرى في منطقة بالكايتي بمحافظة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، ما أدى لسقوط 4 مدنيين، مما دعا حكومة إقليم كوردستان مطالبة عناصر حزب العمال الكوردستاني بمغادرة المناطق الآهلة بالسكان.

وجدّد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس عزم بلاده شنَّ عملياتها العسكرية في سنجار، وقنديل، على غرار عفرين.

وقالت الخارجية في بيان، انها تدين “استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية واخرها القصف الذي طال قرى ماوان وقسان وسركينان بقضاء سوران التابعة لمحافظة أربيل والذي أدى الى استشهاد عدد من المواطنين المدنيين العزل”.

واضاف البيان، “إذ تستنكر الوزارة استمرار هذه التجاوزات التي تطال المدنيين العزل من ابنائنا في كردستان والتي لاتخدم تطور العلاقات مابين البلدين الجارين، فإنها تؤكد موقفها الرافض لتواجُد أي قوات على الاراضي العراقية أو محاولة القيام بعمليات عسكرية من قبل أي دولة من دول الجوار”.