العراق ينفي مقتل منتسبين بالاتحادية على طريق الموصل – بغداد ويحذر

نفى مركز الإعلام الأمني الانباء عن مقتل منتسبين امنيين على طريق الموصل- بغداد.

وذكر بيان للمركز “ننفي ما تداول بشأن مقتل 4 من منتسي قوات الشرطة على طريق موصل _ بغداد ونسب الخبر الى قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد نامس الجبوري”.

ودعا المركز وسائل الإعلام إلى “أخذ الخبر من المصادر الرسمية وعدم خلق أخبار كاذبة يحاول البعض منها إرباك الشارع الموصلي خاصة والعراقي عامة وبعكسه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي الأخبار الملفقة وغير الصحيحة”.