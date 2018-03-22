المالكي يدعو العشائر العراقية الى الحضور الواسع في الانتخابات

دعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ، الى الحضور الواسع في الانتخابات والمساهمة الفاعلة في منح اصحاب الرؤية القادرة على صنع المنجز للعمل وصناعة مستقبل واعد للعراقيين جميعا .

واكد المالكي خلال لقائه اليوم مع وجهاء وشيوخ عشائر محافظة المثنى بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ” ان العشائر العراقية مصدر قوة للمجتمع ، مشيرا الى ” ان العراق تميز بتعدد العشائر فيه لانها تمثل أطياف الشعب العراقي من عرب واكراد وتركمان وديانات متعددة “.

واوضح ” ان لابناء العشائر مواقف بطولية على مدى التاريخ وآخرها تلبية نداء الوطن والمرجعية العليا في مواجهة قوى الارهاب والتكفير “.

وأشارالى” ان العراق يمر بمنعطف تاريخي مهم وحيوي يستدعي منا وقفة حقيقية وجادة لانقاذه ، مبينا ان” هذه الوقفة يجب ان تكون من خلال المشاركة في الانتخابات والمساهمة في تشكيل حكومة وطنية تمتلك أغلبية في مجلس النواب ويقف خلفها الجميع وتمهد لاكمال عملية البناء والاعمار وطي صفحات المحاصصة والتوافق “.