المال مال العربان و السخي ابن سلمان

احمد كاظم

الملياردير ترامب اصبح متسولا في البيت الابيض عند استقباله الملياردير بن سلمان ليحصل على الصدقات الوهابية.

المتسول ترامب كلما فتح يديه لاستجداء دولار بن سلمان يشتم ايران و المتسول و المتصدق يقشمران نفسيهما حول ايران.

المتسول ترامب يتعالى حتي على الاشقر و الابيض الامريكي و الاوربي و لكنه يحتضن الوسخ بن سلمان ليضع يده في جيوب دشداشته لسرقة الدولار.

ترامي مسيحي ابيض اشقر عنصري متعجرف يتحول شحّاذا كلما احتضن ملك او امير خليجي وهابي ليسرق دولاره من جيوبه و الملك و الامير يبتسم لانه (سيخلصهم) من ايران .

الشحاذ ترامب يحتقر حتي القادة الاوربيين البيض لانه احمق متعجرف يعتقد امريكا فوق الجميع و لكنه وضيع عندما يقابل ملوك و امراء الخليج الوهابي لان جيوبهم مليئة بالدولارات.

سؤال: لماذا يتحول الملياردير ترامب الى شحاذ؟

الجواب لانه مدمن على المال و لديه الدولار فوق الكرامة و الشرف ما اوصل سمعة امريكا الى الحضيض.

صحيح ان الادارات الامريكية المتعاقبة تلهث وراء الدولار كلهيث الشحاذ ترامب و لكنها حصلت عليه من الخليج الوهابي بالتهديد المبطن و ليس بالتسول العلني كما يفعل ترامب.

المصيبة ان ترامب يعتقد ان تسوله (شطارة) يمارسها بالنكت البايخة و الحركات القرقوزية غير مدرك انه رئيس اقوى دولة.

فضائح ترامب الجنسية و المالية و الادارية و حماقته تسود الاعلام المرئي و المقروء و الانترنيت و مع ذلك الشعب الامريكي خانس يلهو بالمسلسلات و (امريكان آيدل) و غيرها من السخافات.

ختاما:

يا عقلاء امريكا: تخلصوا من الشحاذ للحفاظ على ما تبقى من سمعة امريكا قبل فوات الاوان.

يا عربان الخليج الوهابي: تخلّوا عن طائفيتكم الوهابية و عداء الشيعة في كل مكان لان امريكا لا تؤتمن تقتل في سبيل المال كما قتلتم آباءكم و اخوانكم في سبيل المنصب.

ملاحظة: سفيره (سيلي مان) و اسمه يدل عليه له مطلبان:

الاول وعد حزب مجاهدة النكاح صابرين الجنابي بإعادة الحكم السني المطلق كما كان في زمن من سماه (الراحل صدام) ثم قرأ على روحه صورة الفاتحة.

الثاني عدم مشاركة افراد الحشد الشعبي بالانتخابات لانه (ديمقراطي قطمر).