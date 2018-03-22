المنافذ الحدودية: 140 الف سائح اجنبي دخلوا العراق للمشاركة باعياد نوروز

ذكرت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، ان عشرات الالاف من الاجانب دخلوا العراق للمشاركة باعياد نوروز.

واكدت الهيأة في بيان لها اليوم (21 اذار 2018)، أن “عدد الوافدين من العرب والأجانب للمشاركة في أعياد نوروز، من يوم الجمعة الموافق 3/16/2018 لغاية اليوم بلغ (142,403) الفا.

واضافت، ان “المسافرين دخلوا عبر منافذ (زرباطية – الشيب -الشلامجة – مطار البصرة – مطار النجف)”، مشيرا الى ان “منفذ زرباطية الحدودية احتل المرتبة الاولى بعدد الوافدين بأكثر من (68) الف مسافر، ولم تسجل اي خروقات أمنية او اي حادث يذكر والجميع دخلوا ضمن الضوابط والتعليمات”.

يذكر ان الكرد في العراق وايران وتركيا وسوريا، وشعوب اخرى في العالم في 21 آذار من كل عام بعيد النوروز والذي يعني بالعربية “اليوم الجديد” وهو اليوم الفاصل بين الشتاء والربيع من السنة، وبداية سنة جديدة.

ك.ف