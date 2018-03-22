النفط يصعد لأعلى مستوياته في 6 أسابيع

قفزت أسعار النفط يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بدعم من هبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية، والتزام قوي باتفاق تخفيضات الانتاج الذي تقوده أوبك، واستمرار القلق فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 2.05 دولار، أو 3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 69.47 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى في حوالي سبعة أسابيع.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.63 دولار، أو 2.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 65.17 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثاني من فبراير شباط.

وأظهرت بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاضا مفاجئا قدره 2.6 مليون برميل في مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

ومن ناحية أخرى تستمر المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تعيد فرض عقوبات على إيران.

وقالت شركة إف.جي.إي المتخصصة في استشارات الطاقة إن عقوبات أمريكية جديدة على إيران قد ينتج عنها هبوط يتراوح بين 250 ألف و500 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.

ولقي النفط دعما أيضا بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء وتوقع زيادتين أخريين على الأقل هذا العام.

اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية