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ايران تعلن اتفاقا مع العراق لتنظيم دوريات بحرية مشتركة

اعلن قائد قوات خفر الحدود الايرانية العميد قاسم رضائي، عن الاتفاق مع العراق علي تنظيم دوريات بحرية مشتركة.
وقال رضائي خلال زيارته التفقدية للحدود المائية في محافظة خوزستان (جنوب غرب) ولقائه أفراد حرس الحدود في خرمشهر، ان “نهر اروند، بات ينعم بالأمن في ظل التعاون الحدودي بين البلدين المسلمين والشقيقين ايران والعراق”.
وصرح بان تعزيز الأمن علي الحدود من استراتيجيات النظام وهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، وان انشاء البنية التحتية والمخافر الحدودية والمنشآت كالارصفة الحدودية من الاولويات الاساسية لخفر الحدود.

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