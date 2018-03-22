تفجير يطال مرقداً دينياً في كركوك ويخلف اضراراً جسيمة

أفاد مصدر في كتائب بابليون (المسيحية) المنضوية تحت لواء الحشد اشعبي، اليوم الخميس، باستهداف مرقد “سيد زيبار لكاكي”، الواقع جنوبي كركوك، بعبوة ناسفة.

وقال المصدر في حديث إنه تم الكشف عن عبوة ناسفة داخل مرقد (سيد زيبار الكاكي) في قرية (زنقر)، في قضاء داقوق، ضمن قاطع الفوج التاسع كتائب بابليون وتم ابلاغ الاهالي من قبل قواتنا البطلة بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من المنطقة”.

وأضاف، أنه “تم تبليغ القوات المختصة ولكن لم تحضر أي قوة الى القرية لأنها تعتبر من المناطق الساخنة، وقد انفجرت العبوة الاولى. مما ادى الى وقوع اضرار جسيمة في المرقد”.

ولفت إلى أن “هنالك عبوة اخرى قرب المرقد، لكن لم تحضر أية قوة لتفكيكها حتى الآن”.