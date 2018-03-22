تنجز إصلاح انبوب الماء الصافي في منطقة الباوية بأطراف بغداد

في اطار الخدمة العامة والعمل الخيري في مناطق اطراف بغداد ، قامت جمعية العمل الصالح بإصلاح أنبوب الماء الرئيسي في منطقة الباوية ببغداد التابعة لقضاء المعامل ، والذي تسبب بغرق الشوارع وإعاقة طلبة مدرسة ارض النور الابتدائية عن الاستمرار بالدوام اضافة الى انقطاع الماء الصافي عن اهالي المنطقة لفترة طويلة.

وصرح مسؤول الجمعية السيد جاسم لازم اللامي لوكالة العمل نيوز: ان نقص الخدمات في اطراف العاصمة بغداد من القضايا الحساسة التي تثير الأهالي بين فترة وأخرى وسط صمت مجلس المحافظة وأمانة بغداد.

وأضاف: ان محافظ بغداد سبق وان زار المنطقة واطلع على تداعيات تسرب الماء من الأنبوب لكنه لم يحرك ساكنا. وختم حديثه بالقول: ان نشاط العمل الصالح الخيري مستمر ولن يتوقف وسيطرق ابواب الخير في مناطق الفئات المعدومة والمهمشة.

يذكر ان المكتب الانساني في المجلس السياسي للعمل العراقي حريص على التنسيق مع الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق العاصمة والمحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٢١ / ٣ / ٢٠١٨