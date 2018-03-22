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خبوا دجاجاتكم أيها الأيزيديين في شنكال أن اللصوص المسلمون قادمون.؟

أدناه صور ولقطات فيديوية بسرقة الدجاج والمواشي والسيارات من قبل ( اللصوص ) العربية وحتى الكوردية من ( الخونة ) والجحوش / قروجي التركية والمدعومة تركيآ في منطقة ( عفرين ) الكوردية المحتلة وبأسم الله ورسوله محمد …………..

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