خبوا دجاجاتكم أيها الأيزيديين في شنكال أن اللصوص المسلمون قادمون.؟

https://www.youtube.com/watch?v=3Ick5DwEBmw

وهذه ( المعزة ) وجديها وووووووووووووأدناه …

https://www.youtube.com/watch?v=y3M0SWjZWJ4

وهذه وغيرها كثيرة الغنائم وبأسم الله ورسوله ………….

https://www.youtube.com/watch?v=UU5OoeWqzyo

تعليقآ وتحذيرآ وضحكتآ من ( شر ) البلية ماااااااااااااا ضحكت عليكم ياااااااااااااا قوم ومعشر المسلمون وعلى المعمورة وأجمع وبعد حوالي ( 1440 ) عامآ من ( العلم ) والمعرفة والتطور والتكنولوجيا والصور والكامرات والأقمار الأصطناعية وووووو السريعة والعجيبة والكاشفة كل شئ ( صح ) وخطأ فكنتم ولازلتكم تعيشون في تلك الكهوف والعصور الجاهلية والظلامية والمتخلفة وتصدقون تلك وهذه القصص والخرافات والأنكار والتحريض والتفرقة وسرقة أموال الناس والأبرياء وقتلهم وسبيهم ومن خلال سور ( الفاتحة ) والفتح والأنفال وووووووووووووووو الموجودة وفعلآ في كتاب القرآن………….

أتقدم به وحسب رأي ومعلوماتي الشخصية الدائمة وفقط الى أهلي وقومي وبني جلدتي من الأيزيديين الشنكاليين ( الكورد ) الأصالة والمهد والجغرافية والقومية واللغة في ( لالش ) وشنكال / سنجار وعموم كوردستان ( المحتلة ) وبأسم الله ورسوله ……………………

بأن الجيش الأسلامي وبقيادة ( الفاتح ) الجديد ورئيس عصابة سرقة الدجاجات والمواشي والمحلات وووووووووووووووو ( أردوغان ) التركي قادم اليهم وقريبآ لفتح باب ( قنك ) قنة الدجاجات وعلو شيش وووووووووالمواشي في شنكال ودون السيطرة على ( الجبل ) شنكال الشامخ والمحطم لرأس كل من سبق له وسيحاول الصعود اليه وأحتلاله ولأكثر من ( 72 ) فرمان وحملات وحشية تركية سابقة وقادمة أو محاولة ( طرد ) مقاتلي PKK هناك مع توجيه ( النقد ) اللأذع لهم لكونهم سيكونون وفعلآ المسبب ( الأول ) والأخير لقيام جيوش أردوغان التركي بسرقة ( البيض ) والدجاج الأيزيدي الشنكالي وأن حدث هههههههههههه………….

نعم ولتكن في علم القراء الكرام وأصحاب الشأن والأختصاص أن ( جد ) اللص الجديد ( أردوغان ) وأجداد وقيادات وحكومات تلك الخلافة الأسلامية العثمانية العجوزة والمقبورة الآن ولأكثر من ( 300 ) أمر عسكري أو ما تسمى ب ( فرمان ) التركي اللغة ……….

قد حاولت السيطرة التامة على جبل شنكال وأرغام الأيزيديين على ( ترك ) والتخلي عن عقيدتهم وديانتهم الشمسانية الأزداهية الداسنية الأيزيدية الحالية العريقة ففشلوا وعادوا خائبون الى جحورهم بأستثناء ( السرقة ) وأخذ أموال الناس وعلى شكل وتسمية ( الغنيمة ) أعتمادآ وتنفيذآ لأمر ( الله ) ورسوله محمد وكتابه القرآن وسوره الفتح والأنفال بالذات حيث تقول الآيات 68 و69 و70 وأدناه ………..

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا.؟

ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ.؟

ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.؟

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ محمد.؟

قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ.؟

إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا.؟

يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ.؟

ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .؟

ههههههههههههههههههههههه أية سرقة وأية رحمة وغفران هذا ……………….

يوم أمس ضحكتني كلام ( أخت ) وأمرأة كوردية تركية الجنسية وأعتقد بأنها مسلمة التدين ومن خلال شاشة قناة ( روداو ) الفضائية المحترمة تقول وتنتقد الذين فتحوا ( عفرين ) بأسم سورة الفتح القرآنية وبأيديهم ( ريش ) الدجاج وبدلآ عن ( غصن ) الزيتون المزعومة ههههههههههههههههه أنهم ليسوا سوى لصوص وسراق البيض والدجاج ……………….

نعم أيها ( المثقفة ) والمثقف المسلم التدين والكوردي القومية واللغة بالذات ……….

أن كلام هذه الأم الكوردية البسيطة قد ضحكتني و كثيرآ وبكيت أيضآ على حالنا ونحن نائمون وأرجلنا بالشمس وكما تقول المثل والسبب لكونها لالالالالالالالالالالالالا تعرف شئ من حقيقة وترجمة وتفسير كتابها ( القرآن ) ومضامين سورها وسورة ( الفاتحة ) الرقم واحد والآية ( 7 ) تحرض المسلم على القتل والسرقة وسورة الفتح والآية ( 14 ) تطلب وتسمح لسراق الدجاج في عفرين أن يسرقوا دجاجات ( الكفار ) المزعومة حيث تقول ………………..

(14) سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ.؟

لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ.؟

ۚ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ.؟

ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ.؟

إِلَّا قَلِيلًا من البيض والدجاج ياااااااااااااااااااااااااااااا ( الذئب ) أردوغان …………..

نعم وبكل أسف يااااااااااااااااااااااااااااا ( القوم ) ومعشر المسلمون ومن الطبقة ( المثقفة ) وكما تزعمون وترددون هذه الجمل وكثيرآ أنكم وقبل ( البعض ) من شيوخ الشر والفتاوي المضحكة هذه الأيام مثل ( رضاعة الكبير ) وعدم خلط خضرة ( الخيار ) مع الطماطة وووووووووووووووالحبل على الجرار تتسببون وتسمحون لكاتب وناقد بسيط مثلي أن يضحك ويكتب وينشر مثل هذه المواضيع ( التافهة ) والمضحكة عليكم وبعد الآن وخوفآ على دجاجات جدته في ( شنكال ) سنجار بعد أن أخذتم وسرقتم منها كل شئ.؟

في يوم 3 / 8 / 2014م الوحشي الداعشي اللعين وبواسطة الجيران والكرفان والأصدقاء ( الكورد ) كورمانج وقبل العرب / المتيوت والخاتونية والتركمان / تلعفري وووووووووووووووو بأسم الله ورسوله محمد …………………

بير خدر الجيلكي

المانيا في 22.03.2018