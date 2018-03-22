دعوة البرلمان لجسلة ‘استثنائية’ ردا على تهديدات أردوغان

قالت عضوة التحالف الكوردستاني النائبة الأيزيدية ڤيان دخيل إنها ستدعو مجلس النواب الخميس إلى عقد جلسة استثنائية لاتخاذ موقف من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد بشن عملية عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني في قضاء شنگال.

وقالت دخيل لـ”راديو سوا” إنها ستطالب البرلمان باستصدار قرار يلزم الحكومة بالحفاظ على سيادة العراق.

وأشارت إلى أن أعدادا كبيرا من العائلات الأيزيدية بدأت تفر من جبل سنجار إلى مناطق أكثر أمنا، وتوقعت ازدياد عدد النازحين.

وأضافت دخيل أنها نقلت هذه المخاوف إلى الإدارة الأميركية خلال لقائها الأربعاء القنصل الأميركي في أربيل (كين گروس)، الذي طالبته بالعمل على حماية المدنيين، وقالت إنه وعدها بنقل رسالتها إلى الحكومة الأميركية.

ورأت أن الموقف العراقي الرسمي “لن يمنع” أنقرة من شن عملية عسكرية في شنگال، مشيرة إلى أن تركيا شنت من قبل ضربات رغم اعتراض بغداد.

وأكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري خلال لقائه في بغداد الأربعاء وكيل وزير الخارجية التركية أحمد يلدز رفض بغداد خرق القوات التركية للحدود العراقية، وطالبه بانسحاب القوات التركية من مدينة بعشيقة.

وأوضح في بيان أصدرته وزارة الخارجية أن العراق “يعمل اليوم، بعد القضاء على داعش، على إعادة بناء وإعمار مدنه”، وأنه “يرفض وجود أي قوات على أراضيه تقوم بعمليات عسكرية في أي دولة من دول الجوار”.