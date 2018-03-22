رئيس الأركان التركي يتفقد الجيش على الحدود العراق: عملياتنا متواصلة

أجرى رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار، الأربعاء، جولة تفقدية للوحدات والمقار والمخافر الموجودة في قضاءي “شمدينلي” و”يوكسك أوفا” بولاية هكاري الحدودية مع العراق، جنوب شرقي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، أن كلا من قادة القوات البرية “يشار جولر”، والجوية “حسن كوجوك يوز”، والبحرية “عدنان أوزبال”، إضافة إلى قائد الجيش الثاني الفريق أول إسماعيل متين تمل، رافقوا أكار في الجولة.

ونقل البيان تصريحات لأكار خلال الجولة قال فيها، إن العمليات العسكرية المتواصلة في الفترة الأخيرة بمناطق جنوب شرقي البلاد، ألحقت خسائر كبيرة بمنظمة “بي كا كا” الكوردية.

وأشار البيان إلى أن أكار اطلع من قادة الوحدات في المنطقة على معلومات حول سير عمليات مكافحة الإرهاب المتواصلة في المنطقة، ووجه لهم بعض التعليمات.

وأكد أكار أن العمليات متواصلة دون انقطاع، من أجل القضاء على كيانات التنظيم الانفصالي الذي يهدد أمن واستقرار البلاد والشعب.

وكان وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، اعلن اليوم رفض العراق قيام الجيش التركي بعمليات عسكرية على أراضيه، داعيا إلى ضرورة انسحاب القوات التركية من مدينة بعشيقة، شمالي البلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لوح بشن عمليات عسكرية داخل الارض العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني، بخاصة في مناطق قنديل وسنجار.