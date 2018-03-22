ردي هذا التردي

عبد صبري أبو ربيع

ردي هذا التردي

وردي لي بلدي

أعطيتك ما عندي

وعليك سعدي

وعطائك مسلوب الثوب والزند

ردي هذا البعد من ولدي

في غياهب الحقد

ولا تتردي يا فلذة الكبد

هتافك يوقظ الشمس

وليل الحاقد

ردي عني شرور المعتدي

يا بلدي ..

عندي ملايين الشهيد

وجرحى الحشد

وتتركيني بين سقوف

من الصفيح وذات اليد

ردي هذا التردي

وارفعي رايات التحدي

بحق رب الكون

ورب الصمد

بلدي بين أحضان أجنبي أوغد

يبيعني كل يوم في

أسواق الذبح والتشرد

بلدي أعطيتك كل ما عندي

وأنا اليوم اصرخ ملأ فمي

أني بــــلا ســند

ردي هذا التردي

وخلصيــني من كل قــيد

تلاعبت فينا وحوش القتل

من كل بلد

وأنا ابن المسيح ويحيى

وأبن أحمد

كم منا على منصات الرجولة

شامخ الرأس والعضد

ردي لنــا بلد المعابد

والكنيــسة والمسجد

لنحيا أحراراً على ترابنا

جبل أشــم ووادي

زنودنا إذا اجتمعت

حطمــت كل معتدي

نجعل الليل شموساً

ونار الضيف في الموقد