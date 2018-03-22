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رصاصة نوروزية تودي بحياة لواء بالبيشمركة في اربيل‎

لقي لواء في قوات البيشمركة، اليوم الاربعاء، حتفه في مصيف باربيل بعد اصابته باطلاقة فرح بمناسبة الاحتفال بعيد نوروز القومي.
وقال المتحدث باسم شرطة سوران، هاوار اركوشي ان اطلاقات النار فرحا بعيد نوروز في مصيف ميدانوكي التابع لقضاء ميركسور تسببت باصابة اللواء في قوات البيشمركة خورشيد عزيز تمون البالغ من العمر 64 عاما وهو لواء في القيادة الخاصة لقوات البيشمركة.
واضاف اركوشي ان اللواء خورشيد لقي حتفه اثناء نقله الى المستشفى، مؤكدا ان جثته نقلت الى معهد الطب العدلي في سوران بهدف اجراء المزيد من التحقيقات، فضلا عن التحقيقات التي تجريها الشرطة.

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